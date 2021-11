[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군의회는 2일 정례간담회를 열어 ‘11월 군정 주요업무계획’을 청취하고, 의회 주요 일정에 대해 협의했다.

군의회는 오는 11월 15일부터 12월 20일까지 36일간 제2차 정례회를 운영할 계획으로, 이번 제2차 정례회에는 ▲2021년도 행정사무감사 ▲2021년 3회 추가경정예산안 ▲2022년 당초예산 외 각종 의안들이 심사될 예정이다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr