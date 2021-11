“실전처럼 환자 돌본다” … 동서대 간호학과, ‘동서 시뮬레이션센터’ 문 열어

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동서대학교 간호학과가 보건의료관 2층에 ‘동서시뮬레이션센터’를 열었다.

동서시뮬레이션센터는 시뮬레이션 룸과 CPX룸, 조정실, 디브리핑 시설을 갖추고 고화질 영상과 음향녹화가 가능한 심 캡처(Sim-capture)시스템을 가동한다.

실제 임상현장과 유사한 환경에서 다양한 장비와 표준화 환자를 활용해 실제와 같은 시뮬레이션 구현을 할 수 있게 됐다.

또 다양한 현장사례를 기반으로 시뮬레이션 교육과정을 개발해 간호 교육의 질을 높일 계획이다.

간호학과 학생이 졸업 후 임상현장에 적응하는 데 큰 도움을 주는 체계가 구축됐다.

김연자 센터장은 “시뮬레이션 교육 인프라 구축을 통해 앞으로 동서대 간호학과가 시뮬레이션 간호교육의 선두주자가 될 수 있도록 힘을 쏟겠다”고 말했다.

