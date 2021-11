'롯데몰 송도' 2025년 개장…도심속 리조트형 쇼핑몰 콘셉트

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 송도국제도시 중심부에 추진 중인 '롯데몰 송도'가 2025년 개장을 목표로 개발을 본격화한다.

인천시와 인천경제자유구역청은 2일 롯데몰 송도 예정지인 송도 국제업무지구 A1블록에서 사업 설명회를 열고 롯데측으로부터 사업 추진 계획을 청취했다.

롯데몰 건립 공사는 2019년 7월 연면적 22만8000㎡의 규모로 건축이 허가됐다. 이후 유통업계 트렌드 변화와 코로나 19 영향으로 사업 추진의 지연됐으나, 롯데는 이날 적극적으로 사업을 추진하겠다는 의지를 표명했다.

롯데는 "내년 초부터 행정절차와 토목공사를 본격 착수해 2025년 완공을 목표로 사업계획을 조정했다"며 "포스트 코로나 시대에 급변하는 소비·여가 트렌드를 반영해 도심 속 리조트형 쇼핑몰이라는 새로운 콘셉트의 공간 기획을 추진할 계획"이라고 밝혔다.

우선 전체 넓이 14만8000㎡ 규모의 판매시설은 리조트형 쇼핑몰이라는 취지에 맞게 자연친화 녹지공간과 어우러지는 백화점형 몰 형태로 구성된다.

또 기존 쇼핑몰들의 단일형 복합 건축물 형태를 탈피해 프리미엄관·스트리트몰·체험형 와인매장 등 분리형 건축물로 각각 차별화된다.

아울러 지상 21층, 200여개 객실 규모의 리조트는 머물고 싶은 '스테이케이션(Stay+Vacation)'을 지향하며, 다양한 형태의 수영장과 테라스를 갖춘 도심 속 휴양 럭셔리 리조트로 건립된다.

중앙 광장에는 도심 속 해변 컨셉의 시그니쳐 수변 광장과 친환경 녹지공간이 어우러지는 '플라주'를 조성한다. 이밖에 해외 유명 건축가와의 협업을 통해 차별화된 외관 디자인도 선보일 계획이다.

쇼핑몰의 건축 설계는 프리츠커상 수상 및 백색의 건축가로 유명한 건축 거장 리처드 마이어와 협업하고, 단지 조경 설계는 뉴욕 하이라인 파크를 설계한 제임스 코너와 협업키로 했다.

롯데는 건축 계획 변경에 따라 추가적인 토목공사를 진행하고, 롯데몰 송도사업의 건축 설계 결과물이 나오는 내년 상반기에 경관 심의 등 행정절차를 진행할 예정이다.

박남춘 인천시장은 "롯데 송도몰이 들어섬에 따라 향후 인천지역 내 신규 고용창출 뿐만 아니라 지역 주민에도 기여할 것으로 기대한다"고 말했다

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr