이재명 “집권 후 강력하고 대대적인 부동산개혁..집값 하향안정화시킬 것”

[아시아경제 구채은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 2일 “집권 후에는 최우선으로 '강력하고 대대적인 부동산 대개혁'에 나서겠다”고 밝혔다. 예상을 뛰어넘는 대대적인 공급대책과 불로소득 환수 등을 통해 집과 땅이 투기소득의 원천이 되지 않도록 하겠다고 약속했다.

이 후보는 이날 서울 송파구 올림픽공원에서 열린 민주당 선대위 출범식에서 "'부동산 불로소득 공화국'이라는 오명을, 이재명정부의 명운을 걸고 확실하게 없애겠다"며 이같이 말했다. 그는 "부동산 위기를 대한민국 대전환의 기회로 삼겠다"며 "집과 땅이 투기소득의 원천이 되는 일, 없도록 하겠다"고 했다. 이 후보는 특히 "개발이익환수제 강화, 분양가상한제 등 제도개혁부터 나서겠다"며 "일반의 예상을 뛰어넘는 대대적 공급대책과 함께 고품질 기본주택도 대대적으로 공급하겠다"고 거듭 강조했다.

집값을 하향안정화시키고 누구도 주택 때문에 고통받지 않겠다고 했다. 그는 "국민이 맡긴 인허가권 행사로 생기는 개발이익, 국민세금을 집행하며 생기는 불로소득을 국민들에게 돌려드리겠다"고 목소리를 높였다. 구체적으로 개발이익환수제 강화, 분양가 상한제 등 정기국회에서 당장 할 수 있는 제도개혁부터 나서겠다고 밝혔다.

야권을 겨냥해서는 "철학도, 역사인식도, 준비도 없는 후보에게 나라와 국민의 운명을 맡길 수 없다"며 "광주를 폄훼하고, 핵무장을 주장하고 남북합의 파기로 긴장과 대결을 불러오겠다는 퇴행세력에 대한민국을 맡길 수 없다"고 강도높게 비판했다. 이어 "이번 대선은 과거로 회귀할 것인지 아니면 미래로 전진할 것인지를 결정하는 선거"라면서 "촛불혁명으로 쫓겨난 국정농단 세력과 부패기득권세력의 반성없는 귀환을 막아야 한다"고 덧붙였다.

이 후보는 "민주당에서 나올 이재명정부는 김대중, 노무현, 문재인정부가 쌓아온 토대위에 잘못은 고치고, 부족한 건 채우고, 필요한 것은 더해 청출어람하겠다"며 "더 새롭고 더 유능한 4기 민주정부, 변화되고 혁신된 이재명정부를 반드시 만들겠다는 약속을 드린다"고 말했다.

