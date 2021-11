"통신장애 재발 방지" 네트워크 안정성 대책 TF 출범

과기정통부, 2일 1차 회의 개최

[아시아경제 차민영 기자] 과학기술정보통신부가 지난달 25일 KT의 대규모 네트워크 장애발생 사태를 계기로 재발방지 대책 등을 마련하기 위한 '네트워크 안정성 대책 TF'를 구성해 12월 초까지 1개여월간 운영한다.

과기정통부는 2일 오후 서울 용산구 한국정보통신공사협회 회의실에서 1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

허성욱 과기정통부 네트워크정책실장을 단장으로 하는 TF에는 방송통신위원회, 행정안전부, 한국지능정보사회진흥원(NIA), 한국전자통신연구원(ETRI), KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드, LG헬로비전, 세종텔레콤 등 민·관 전문가들이 참여한다.

TF는 이번 네트워크 장애 사태의 원인분석 과정에서 드러난 네트워크 관리?운용 문제점 등에 따른 네트워크 안정성 확보방안을 마련할 계획이다.

허성욱 네트워크정책실장은 "최근 디지털 전환에 따라 네트워크 의존도가 심화되고 있는 만큼 신속히 대책을 마련해 통신 이용의 지속성에 대한 불안을 해소하고 나아가 신뢰성 있는 데이터 기반 사회의 발전을 뒷받침할 수 있는 안전한 통신환경 구축 방안을 강구하겠다"고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr