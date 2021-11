'지역출판으로 먹고살 수 있을까'·'아름다운 책'

한국출판학회는 올해의 책으로 이문영 작가의 '짧은 소설 쓰는 법'과 김주완 작가의 '지역출판으로 먹고살 수 있을까', 김진악 배재대 교수의 '아름다운 책' 등을 선정했다고 2일 전했다. '짧은 소설 쓰는 법'은 소설 창작 안내서다. 대상 독자 설정, 플롯 설계, 배경 설명, 시점 선택, 문체 결정, 퇴고 요령 등 실전 작법을 알려준다. '지역출판으로 먹고살 수 있을까'는 전국 지역출판사 열여섯 곳을 취재해 운영 등과 관련한 진솔한 이야기를 들려준다. '아름다운 책'은 서예가와 화가가 책의 제호 등을 꾸미던 시대를 조명한 인문서다.

