이재준 시장, "탄소중립·기후변화 해결 동참"‥ 'COP26 도시 세션' 기조연설

"기후 혁신 프레임과 시스템 전환 UGIH 플랫폼 필요"

[아시아경제 라영철 기자] 영국 글래스고에서 열린 제26차 유엔 기후변화 협약 당사국총회(이하 COP26) 도시세션 개막식에 참석한 이재준 고양시장이 1일(현지시간) 탄소 중립과 기후변화 해결에 동참할 것을 호소했다.

이재준 시장은 '도시를 위한 기후 혁신 프레임과 시스템 전환'을 주제로 한 기조연설에서 "유엔 기후변화 협약 사무국(이하 UNFCCC)가 탄소중립 기후행동의 리더로서 탄소중립 목표 달성을 위한 도시 역할을 중요하게 여긴다"고 강조했다.

그러면서 "도시가 핵심적인 활동을 할 수 있는 프레임인 UGIH(유엔 글로벌 이노베이션 허브 UN Global Innovation Hub)를 마련하는 것에 큰 의미를 두고 싶다"고 밝혔다.

'UGIH'는 각 도시 간 협력적 네트워크를 통해 온실가스 계정 시스템을 적용해 도시 내 온실가스 저감을 위한 플랫폼이다.

이 시장은 또 "도시는 탄소 배출의 주범이면서 동시에 기후 문제 해결의 열쇠인 만큼 그 역할이 중요하고 새로운 기후변화 해결에 동참해야 한다"고 강조했다.

이어 "도시마다 독자적으로 다양한 문제를 해결하기는 어렵기 때문에 전 세계 도시를 위한 기후 혁신 프레임을 준비하고 시스템을 전환하려는 UNFCCC의 노력은 반드시 필요한 일"이라고 덧붙였다.

그러면서 "지금은 기후위기로 인한 대변혁의 시대를 맞아 지혜를 모아 실천해야 할 때이며 도시를 위한 기후행동 플랫폼인 UGIH에서 서로 믿음직한 파트너가 돼 해결책을 찾자"고 제안했다.

오후 세션에서 이 시장은 '도시의 현재, 고양의 성과 및 미래비전'을 주제로 사례를 발표했다.

이 시장은 "고양시는 환경자원을 많이 보유하고 있지만 빠르게 성장하고 있는 도시이기도 하다"며 "109만 인구가 거주하는 대도시로 성장했고, 5개 뉴딜 사업과 국가 규모 뉴타운 사업이 예정돼 대대적인 도시화가 계획돼 있다"고 말했다.

그러면서도 "고양시는 탄소중립을 우선순위에 두고 통합적 접근을 시도하며, 시민과 협치를 통해 녹지 보존, 탄소중립 기반 도시계획 및 재생, 교육 등과 연계해 도시 전체가 탄소중립을 추진하고 있다"고 강조했다.

구체적인 정책으로 ▲2030년까지 온실가스 배출 예정량 대비 32.8% 감축 목표 수립과 '글로벌 기후에너지 시장 협약(GCoM)' 가입을 통한 92개 세부사업 탄소저감 이행 모니터링 ▲시민 기후환경 학교 운영, 탄소중립 실천연대 구성 및 위원회 활동을 소개했다.

이어 ▲람사르 습지로 등록된 장항습지 등 자연생태계 보존, 가로수 2열 식재와 하천 100리 길 나무식재 ▲2025년까지 모든 마을버스를 전기버스로 교체, 녹색건축 세부 설계기준 가이드라인 제정 등 탄소중립 사회를 위한 세부 정책 사업을 설명했다.

한편 이 시장은 1일 도시세션 개막식 참석에 이어 3일에는 UNFCCC가 각 대륙별 1개 도시를 선정, 초청해 출범한 기후행동 도시 이니셔티브에서 아시아를 대표하는 도시로서 고양의 탄소중립 달성을 위한 정책 추진사례를 발표한다.

4일에는 UNFCCC가 진행 중인 온실가스 계정 시스템 개발과 운영 프로젝트를 위한 의향서를 체결하고 UNFCCC 부사무총장과 면담을 가질 예정이다.

이번 COP26 도시세션 개막식 연설은 UNFCCC로부터 제26차 당사국총회에 초청받아 이뤄졌으며 아시아 도시 중에서는 유일하다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr