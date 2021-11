국내 최대 모터쇼 '서울모빌리티쇼' 입장권 사전예매 개시

[아시아경제 이창환 기자] 서울모빌리티쇼조직위원회는 오는 26일 개막하는 '2021서울모빌리티쇼'의 얼리버드 입장권 판매를 시작한다고 2일 밝혔다.

입장권은 이날부터 다음달 5일까지 판매하며, ‘카카오톡 쇼핑하기’에서 ‘서울모빌리티쇼’를 검색하면 구매할 수 있다.

정상 가격은 일반인은 1만원, 초중고생은 및 장애인, 유공자, 경로자(65세 이상)은 7000원이다. 7세 이하의 미취학 아동은 무료다.

오는 25일까지 진행되는 사전판매 기간에 입장권을 구매하는 경우, 일반인과 초중고생에 한해 2000원의 할인혜택이 제공된다.

조직위는 ‘지속가능한 에너지’라는 서울모빌리티쇼의 핵심 메시지와 환경보호 등 ESG(환경·사회·지배구조)경영의 일환으로 기존의 지류 입장권 대신 디지털 전용 입장권을 이번 전시회부터 도입키로 했다고 설명했다.

디지털 입장권은 ‘카카오 쇼핑하기’에서 입장권 구매 시 발송되는 카카오 알림톡에서 확인할 수 있다. 번거로운 지류 입장권 교환 없이 스마트폰만 있으면 전시장 입구에서 QR코드를 태그하고 간편하게 입장할 수 있다. 단, 스마트폰을 보유하지 않은 관람객의 경우, 현장에서 별도 안내를 통해 구입 및 입장할 수 있다.

관람시간은 평일 오전 10시부터 오후 5시, 주말은 오전 10시부터 오후 6시까지며, 입장마감은 폐장 30분전이다.

조직위 관계자는 “전동화, 커넥티드 등 모빌리티 산업의 미래를 한눈에 살펴볼 수 있는 서울모빌리티쇼에 디지털입장권을 도입해 ‘친환경 미래형 전시회’에 부합되는 운영기법을 선보인다”며 “다양한 볼거리와 더불어 신차와 친환경차, 모빌리티 시승행사 등 체험중심의 관람객 참여행사가 많이 준비되고 있는 만큼 겨울철 실내 나들이로 손색이 없을 것”이라고 말했다.

2021서울모빌리티쇼는 오는 26일 개막식을 시작으로 12월5일까지 총 10일간 경기도 고양시 킨텍스에서 열린다.

