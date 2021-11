김해시의회, 부패 방지 청렴 교육 열어

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시의회는 1일 의회 특별위원회실에서 의원들을 대상으로 반부패 청렴 의식 제고를 위한 부패 방지 청렴 교육을 진행했다고 2일 밝혔다.

이날 교육은 부산광역시 인재개발원 유재기 전임교수를 초빙해 '청렴! 우리 시대의 핵심 가치'를 주제로 진행됐다.

참석 의원들은 공정하고 투명한 의회 운영을 위해 공직자가 준수해야 할 10가지 행위 기준, 청렴의 필요성과 사례 등을 살펴봤다.

또한 공직자의 부정한 사익추구 행위를 막고 청렴한 직무수행을 저해하는 것을 방지하기 위해 제정된 '이해충돌방지법'에 대한 강의도 진행됐다.

송유인 의장은 "이번 교육을 통해 의회의 청렴 수준을 한 단계 더 높이며 시민들의 기대에 부응하고 신뢰받는 김해시의회가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr