푸르덴셜생명, 보험금지급능력 3년 연속 최고등급

[아시아경제 오현길 기자] 푸르덴셜생명은 한국신용평가에서 실시한 보험금지급능력평가에서 3년 연속 최고 등급인 'AAA'를 획득했다고 2일 밝혔다.

한신평은 최고 수준의 자본적정성, 보수적 자산운용 정책, 우수한 수익구조에서 푸르덴셜생명을 높게 평가했다. 향후 등급전망도 '안정적'일 것으로 내다봤다.

재무건전성 지표인 지급여력(RBC)비율은 368.7%(6월 기준)로 업계 평균(272.9%)을 크게 상회하며, 후순위채 및 신종자본증권 발행이 없어 자본의 질적 구성도 우수하다고 평가받았다.

또 안전자산의 비중(88.2%, 2021년 6월말 기준)은 생명보험사 중 가장 높은 것으로 나타났다. 종신보험 비중이 높은 보험 포트폴리오를 보유해 장기 채권 위주로 운용자산을 구성했다.

푸르덴셜생명 관계자는 "3년 연속 AAA 등급 획득은 고객중심의 철학을 바탕으로 업계 최고 수준의 재무건정성과 수익성을 유지하기 위해 노력해온 결과"라며 "고객에게 더욱 신뢰받는 기업이 될 수 있도록 노력할 것"이라고 밝혔다.

