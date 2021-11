대명아임레디 버킷마켓, 요기요 상품권 72만원 지원 결합상품 출시

"2년간 매월 3만원씩 요기요 앱서 현금처럼 사용 가능"

[아시아경제 김유리 기자] 대명아임레디의 온라인 결합상품 가입몰 '버킷마켓'은 최근 늘고 있는 '홈밥족' 고객을 위해 72만원 상당의 배달 애플리케이션(앱) 요기요 상품권 지원 결합상품을 출시했다고 2일 밝혔다.

버킷마켓은 대명스테이션이 판매 채널 다각화를 위해 지난 2월 선보인 결합상품 다이렉트 가입 사이트다. ▲통신비(96만원 지원) ▲GS칼텍스 주유상품권(96만원 지원) ▲골프상품권(96만원 지원) ▲페이즈 앱 포인트(72만원 지원) ▲위메프 포인트(72만원 지원) 등을 선보이고 있다.

새롭게 선보이는 요기요 상품권 결합상품은 매월 3만2000원을 납부한 고객에 2년 동안 월 3만원씩 현금처럼 쓸 수 있는 상품권을 지원한다. 휴대전화로 전송 받은 모바일쿠폰을 요기요 앱에서 포인트로 충전해 사용하면 된다. 상품권은 지급일로부터 1년간 유효하고 금액의 전액 또는 일부를 자유롭게 쓸 수 있다.

상품 가입은 버킷마켓 홈페이지에서 신청하면 된다. 약관 동의와 본인인증을 거쳐 원하는 통화 시간대를 선택한 뒤 걸려온 해피콜에서 결제정보를 등록하면 가입이 끝난다. 모바일 상품권은 1회납을 마친 다음달부터 등록한 휴대전화로 발송된다.

상품에 가입하면 상품권 지원 외에도 ▲대명소노그룹 소노호텔앤리조트 객실 및 부대시설 멤버십 서비스(연 10회) ▲여행, 골프, 어학연수, 상조 등 11가지 하이브리드(전환) 서비스(택1) ▲회원 전용 온라인쇼핑몰 대명아임레디몰 이용 등 혜택이 주어진다. 만기까지 서비스를 이용하지 않을 경우 가입 시 받았던 상품권 지원 혜택을 포함한 납입금 전액 환급도 가능하다.

대명아임레디 관계자는 "최근 집에서 배달음식을 즐겨 먹는 홈밥족이 늘고 있는 트렌드에 발맞춰 고객 요구를 충족하고자 요기요 상품권 결합상품을 출시했다"며 "앞으로도 버킷마켓을 통해 실속 있는 지출에 도움을 드릴 수 있는 생활밀착형 상품을 계속해 출시하겠다"고 말했다.

한편 요기요 상품권 결합상품의 자세한 내용은 버킷마켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr