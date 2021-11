파라다이스시티, '원더풀 위크' 프로모션 실시

내년 1월까지 매월 첫째 주 7일

홈페이지 통해 '원더박스'·'씨메르' 특별 패키지 선봬

[아시아경제 김유리 기자] 파라다이스시티는 이달부터 내년 1월까지 매월 첫째 주 7일 동안 '원더박스'와 '씨메르' 특별 패키지를 선보이는 '원더풀(Wonder Pool) 위크' 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 프로모션은 코로나19 장기화로 지친 고객들의 재충전을 위해 기획됐다고 회사 측은 말했다. '단계적 일상 회복(위드 코로나)'이 시작되는 11월부터 3달간 릴레이성 행사로 펼쳐진다. 실내 놀이공원 '원더박스', 아쿠아 스파존과 찜질 스파존을 갖춘 '씨메르'를 실속 있는 가격과 특전으로 이용할 수 있도록 매달 다른 구성의 패키지를 선보인다는 방침이다. 파라다이스 리워즈 회원이라면 누구나 공식 홈페이지를 통해 예약 가능하다.

오는 7일까지 진행되는 1차 행사에서는 '원더박스' 자유 이용권 2+1 혜택과 카니발 게임 이용 3회권이 포함된 패키지를 약 40% 할인가로 판매한다. '씨메르'의 찜질 스파존 전 시설을 이용할 수 있는 1+1 찜질 스파권도 만나볼 수 있다. 12월1일~23일 사용 가능하다.

원더박스에서는 카니발 퍼레이드와 카니발 쇼 등 고객맞이 엔터테인먼트가 다양하게 펼쳐진다. 현장에서 직접 그려주는 캐리커처 서비스도 제공한다. 자세한 공연 일정은 홈페이지에서 확인 가능하다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr