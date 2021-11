10月 소비자물가 3.2%↑…9년9개월만 최대폭 상승(상보)

통계청 소비자물가동향

[세종=아시아경제 손선희 기자] 지난달 소비자물가가 3%대로 상승하면서 9년9개월 만에 최대폭으로 뛰었다. 고유가 기조에 지난해 통신비 지원에 따른 기저효과까지 더해진 영향이다.

2일 통계청이 발표한 '10월 소비자물가동향'에 따르면 지난달 소비자물가지수는 108.97(이하 2015년=100 기준)을 기록하면서 1년 전 같은 달에 비해 3.2% 상승했다. 이는 2012년 1월(3.3%) 이후 9년9개월 만에 가장 높은 상승폭이다.

하반기 들어 물가가 안정될 것이라던 당초 정부의 전망과 달리 소비자물가 상승률은 지난 7월 2.6%, 8월 2.6%, 9월 2.5% 등에 이어 마침내 3%대를 돌파한 것이다.

품목별로 살펴보면 공업제품이 1년 전에 비해 4.3% 뛰었다. 특히 석유류 물가는 27.3% 올라 2008년 8월(27.8%) 이후 가장 높은 상승 폭을 기록했다.

같은 기간 서비스 물가도 3.2% 올랐다. 전기·수도·가스 물가도 지난달 전기요금 인상 영향으로 1.1% 상승했다.

농·축·수산물은 0.2% 오르면서 3개월 연속 오름세가 둔화되는 모습을 보였다.

생필품 등 구입빈도 및 지출비중이 높은 품목 141개를 대상으로 별도 작성해 '체감물가' 수준을 보여주는 생활물가지수는 4.6% 올랐다. 2011년 5월 5.2% 이후 10년 5개월 만에 최대폭이다.

어운선 통계청 경제동향통계심의관은 "농·축·수산물 가격은 안정세를 보였지만 석유류, 가공식품 등 공업제품과 개인서비스 물가 오름세가 지속한 가운데 지난해 10월 통신비 지원에 따른 기저효과로 공공서비스 가격 오름세가 많이 확대됐다"고 말했다.

