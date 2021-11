신한카드, 간편결제 전용카드 '샵페이' 출시…"5% 포인트 적립"

네이버페이, 카카오페이 등 7대 간편결제 이용하면 최대 5% 포인트 적립

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 국내 7대 간편결제 이용에 특화한 서비스를 담은 '샵페이 신한카드'를 출시했다고 2일 밝혔다.

이 카드는 온·오프라인 상관없이 국내 7대 간편결제 (신한페이, 네이버페이, 카카오페이, PAYCO, SK페이, 스마일페이, 쿠페이)에서 이용하면 전월실적에 따라 이용금액의 최대 5%를 마이신한포인트로 적립해준다.

간편결제로 결제만 하면 포인트가 적립돼 포인트 적립 대상 가맹점을 확인하거나 특정 가맹점에 특화한 카드를 찾아 사용해야 하는 번거로움을 없앴다.

전월 30만원 이상 50만원 미만 이용한 경우 최대 1만 포인트, 50만원 이상 90만원 미만 이용하면 최대 2만 포인트, 90만원 이상 이용했으면 최대 3만 포인트가 적립된다.

전월 이용 실적 기준은 7대 간편결제·통신사 자동이체(SKT, KT, LGU+)·할인점(이마트, 홈플러스, 롯데마트, 롯데슈퍼, GS슈퍼, 하나로클럽, 메가마트, 탑마트, 세이브존)·백화점 및 아울렛(롯데백화점 , 신세계백화점, 현대백화점, 갤러리아백화점, 아이파크백화점, 그랜드백화점, 대동백화점, 뉴코아백화점, NC백화점, 행복한백화점, 2001아울렛, 신세계아울렛)·편의점(GS25, CU, 이마트24) 등에서의 사용액이 포함된다.

연회비는 국내전용 2만7000원, 해외겸용 3만원이다.

신한카드는 샵페이 신한카드 출시 기념 이벤트도 준비했다. 11월 30일까지 샵페이 신한카드로 7대 간편결제 중 하나만 이용하면 스타벅스 아메리카노 1잔 교환권을 지급하고, 세 개 이상 간편결제를 총 3만원 이상 이용하면 3만 마이신한포인트를 증정한다. 7대 간편결제를 모두 이용하면 1만 마이신한포인트를 추가 증정한다. 이벤트 페이지에서 응모 버튼만 누르면 추첨을 통해 갤럭시 플립Z도 제공한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr