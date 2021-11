SSG닷컴, 괌 자유여행·파라다이스호텔 부산 '라방' 선봬

2일 정오부터 괌 자유여행 상품 판매…왕복 항공권·6성급 호텔 숙박 구성

4일 오후 8시 '월간호캉쓱', '파라다이스호텔 부산' 특가 상품 판매

[아시아경제 김유리 기자] SSG닷컴은 단계적 일상회복(위드 코로나)에 맞춰 해외여행 및 국내여행 상품을 판매하는 라이브방송을 차례로 선보인다고 2일 밝혔다. 백신 접종률이 높아진 후 해외여행 수요가 급증한 점과 지난달 진행한 '파라다이스시티' 월간호캉쓱 라방 매출이 억대 기록을 세운 점을 고려해 여행 수요 공략에 적극 나선다는 방침이다.

SSG닷컴은 2일 정오부터 자체 라이브커머스 '쓱라이브(SSG.LIVE)'에서 괌 해외 자유여행 상품을 판매한다고 밝혔다. 모두투어에서 기획한 '쓱라이브' 전용 에어텔 상품으로 진에어 괌 항공권과 괌 최초 6성급 호텔 '츠바키 호텔' 숙소를 포함한 3박 4일, 4박 5일 자유여행 패키지 구성이다. 첫 날 오전 인천에서 출발해 마지막 날 저녁 인천에 도착하는 알찬 일정과 전 객실 오션뷰 호텔로 준비한 것이 특징이다.

SSG닷컴은 선착순 40명에게 성인 상품 10만원 즉시 할인 혜택을 제공하며 5분 이상 시청 고객 전원에게는 5% 할인쿠폰을 발급한다. 방송 중 구매 고객에게는 고층 객실 업그레이드 및 전 일정 호텔 조식 포함, 성인 1인당 5만원 상당의 음료 쿠폰 제공, 렌터카 24시간 제공 등 혜택을 추가로 제공한다. 구매 인증 이벤트에 참여한 고객 중 추첨을 통해 호텔 객실 업그레이드 서비스도 제공할 계획이다.

이어 4일 오후 8시부터는 매월 프리미엄 호텔 특가 상품을 소개하는 '월간호캉쓱' 11월 테마로 '파라다이스호텔 부산'을 선정해 라이브방송을 진행한다. 개관 40주년 기념 특집 방송으로 준비했으며 자녀와 함께할 수 있는 키즈 시설이 많은 것이 특징이다.

대표 상품은 오는 6일부터 내년 1월31일까지 숙박 가능한 '디럭스 룸' 1박 이용권과 리조트 내 부대시설 및 레스토랑에서 사용 가능한 5만원 금액권을 포함한 구성이다. 추가로 스파 '씨메르' 및 '오션풀' 무제한 입장, 사우나 50% 할인 단독 혜택을 제공한다. 평일(월~목요일) 숙박 고객에게는 신관 객실 업그레이드 서비스도 함께 증정할 계획이다. 2인 조식 이용권 혹은 이그제큐티브 라운지 2인 이용권이 포함된 상품도 함께 방송에서 소개한다.

선착순 150명에게는 3만원 즉시 할인을 제공한다. 3분 이상 시청 고객에게 발급하는 5% 할인쿠폰 적용시 '디럭스 시티룸'은 20만원 중반대, '디럭스 오션 테라스룸'은 20만원 후반대 가격에 만날 수 있다.

방송 중 구매 고객에게는 추첨을 통해 '파라다이스호텔 부산 숙박권'과 '주니어 스위트룸 객실 업그레이드'를 제공하며 퀴즈 이벤트 정답을 맞춘 고객에게는 추첨을 통해 '온더플레이트 런치 2인 이용권'을 증정할 계획이다.

SSG닷컴은 "지난달 5일 진행한 월간호캉쓱 '파라다이스시티' 라이브방송에서 판매 시작 2분 만에 매출 2억원을 넘기며 화제를 모은 바 있어 이번 '파라다이스호텔 부산' 라방도 고객의 큰 호응이 예상된다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr