수도권 9월 주택매매 한달새 10% 감소…'거래절벽' 심화

수도권 1~9월 거래 전년比 19.6% 감소

빌라보다 아파트 거래량 감소 더 뚜렷

전월세도 한달새 감소…1년 전보단 증가

수도권의 주택 매매거래가 한달 사이 10% 이상 급감한 것으로 나타났다. 올해 누적 거래량은 20% 가까이 줄었다. 정부의 대출규제 등으로 매수세가 얼어붙으면서 '거래절벽'이 가속화되고 있다는 분석이 나온다.

국토교통부가 2일 발표한 주택 통계에 따르면 지난 9월 주택 매매거래량은 신고일 기준 총 8만1631건으로 집계됐다. 이는 전월(8만9057건) 대비 8.3%, 전년 동월(8만1928건) 대비 0.4% 감소한 것이다.

올해 1~9월 누적 주택 매매거래량도 81만8948건으로 전년 동기(92만9497건)와 비교해 11.9% 줄었다.

지방보다는 수도권의 거래 감소세가 더 뚜렷했다. 수도권은 이 기간 3만7225건이 거래되면서 전월 대비 10.7%, 전년 동월 대비 2.3% 감소했다. 9월까지 누계 기준으로는 39만9307건으로 1년 전에 비해 19.6%나 줄었다.

반면 지방은 4만4406건으로 전월 대비 6.3% 줄었지만 전년 동월 대비로는 1.3% 늘었다.

유형별로 살펴보면 아파트(5만5191건)가 전월 대비 9.8%, 전년 동월 대비 4.9% 각각 감소하며 거래가 많이 줄었다. 아파트 외(2만6440건) 유형은 전월 대비 5.2% 감소했지만 전년 동월 대비로는 10.7% 증가했다. 아파트값이 최근 급등한 만큼 매매수요가 빌라 등 비아파트로 많이 넘어간 것으로 해석된다.

실제 1~9월 누계 기준으로도 아파트 거래량(54만8761건)은 전년 동기 대비 18.4% 감소했으나, 아파트 외(27만187건)는 오히려 5.0% 증가했다.

전국의 9월 전월세 거래량은 총 17만9625건으로 집계됐다. 전월(21만1462건) 대비로는 15.1% 감소했고, 전년 동월(17만5126건) 대비로는 2.6% 증가했다.

1~9월 누적 전월세 거래량은 총 175만3227건으로 전년 동기(166만8건) 대비 5.6% 늘었다.

수도권(12만4674건)은 전월 대비 15.0% 감소, 전년 동월 대비 3.5% 증가했고 지방(54,951건)은 전월 대비 15.3% 감소, 전년 동월 대비 0.6% 증가했다.

아파트(8만6942건)의 경우 전월 대비 13.7% 감소, 전년 동월 대비 1.4% 증가했다. 아파트 외(9만2683건) 유형도 전월 대비 16.3% 감소했지만 전년 동월 대비로는 3.7% 늘었다.

거래 유형별로 살펴보면 전세 거래량(9만7285건)은 전월 대비 16.6%, 월세 거래량(8만2340건)은 전월 대비 13.2% 감소했다.

9월말 기준 전국의 미분양 주택은 총 1만3842호로 집계돼 전월(1만4864호)과 비교해 6.9%(1022호) 감소했다.

미분양 주택은 지난해 9월 2만8309호, 올해 1월 1만7130호, 5월 1만5660호 등으로 계속 감소세다.

수도권은 1413호로 전월(1183호) 대비 19.4% 증가했고, 지방은 1만2429호로 전월(1만3681호) 대비 9.2% 줄었다.

준공 후 미분양은 7963호로 전월(8177호) 대비 2.6% 감소했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr