기아, 올해 차량 구매 고객 및 전시장 방문자 대상 '땡큐 페스타' 진행

국민관광 상품권, 캠핑 테이블·의자 세트 등 다양한 상품 제공

수소사회 선도하는 현대차, 넥쏘 첫 구매 고객에게 50만원 할인

[아시아경제 이기민 기자] 기아가 이달 '국민 모두에게 힘이 되는 따뜻한 소비'라는 주제로 '기아 땡큐 페스타(Kia Thank U Festa)' 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 800 등락률 -0.94% 거래량 914,567 전일가 85,100 2021.11.01 15:30 장마감 관련기사 반도체 대란 여파…기아, 10월 판매량 18.9% 감소코스피 0.5% 상승…코스닥 1000선 회복美 증시 사상 최대 영향…코스피 2980선 회복 close 는 올해 기아차를 계약한 모든 고객을 대상으로 '새로운 기아, 따뜻한 소비 응원 이벤트'를 마련했다. 기아는 이벤트에 응모하는 고객 가운데 추첨을 통해 국민관광 상품권 50만원(10명), 캠핑 테이블 및 의자 2인 세트(40명), 모바일 주유권 5만원(500명), 모바일 문화상품권 2만원(1000명)을 증정한다.

이달 전시장을 방문한 인원 중 이벤트 참가에 동의한 고객들을 대상으로도 국민관광 상품권 50만원권(3명), 한우 명품구이세트(10명), 수제 잼 선물 세트(100명), 이디야 아메리카노 HOT(100% 당첨), 기아 계약금 지원쿠폰 10만원권(3000명)을 제공한다. 또한 따뜻한 소비 응원 위한 모바일 온누리 상품권 5만원을 이달 15일까지 총 450명에게 증정한다.

모닝, 레이 등 기아의 경차를 구매 희망고객 계약금 지원 쿠폰 100% 제공할 예정이다. 다만 경차 계약금 지원쿠폰은 기아 계약금 지원쿠폰과 중복적용은 불가하다.

또한 기아 전 차종 출고고객 중 M할부를 이용하는 개인 및 개인사업자 고객에겐 최저 1.5%(12개월), 최장 60개월(2.9%) M할부 금리 를 제공한다.

아울러 10년경과 혹은 15년경과 노후차 보유한 개인·개인사업자 고객 등에게 각각 20만원, 50만원 할인 혜택을 제공한다. 대상 차종은 모닝, 레이, K3, K5, K9, 스팅어, 니로, 모하비 등이다.

친환경·수소사회를 이끄는 현대차의 경우 수소차 넥쏘 구매이력이 없는 고객이 신규차량으로 넥쏘 출고하면 50만원을 할인해주는 '수소 FIRST STEP' 이벤트를 마련했다.

전용 전기차 아이오닉5를 3개월 이상 대기하고 있는 고객이 넥쏘로 차종을 전환하면 100만원을 할인해주고, 아반떼 하이브리드(HEV), 쏘나타HEV, 더 뉴 그랜저HEV, 더 뉴 코나 HEV, 디 올 뉴 투싼HEV 등으로 변경하면 30만원을 할인해준다.

직계 가족이 쏘나타를 보유중이거나 출고이력(영업용 포함) 있는 고객이 쏘나타를 구매하면 컴포트I 옵션을 무상장착(영업용 제외)하는 'Drive with SONATA' 이벤트를 이달에도 진행한다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr