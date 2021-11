장성민 "이재명과 선거구도상 대세는 윤석열…검사VS전과자 대결"

[아시아경제 금보령 기자] 국민의힘 대선 예비후보였던 장성민 전 의원이 "이재명 더불어민주당 대선 후보와의 선거 구도상 대세는 윤석열 국민의힘 대선 경선 후보"라고 목소리 높였다.

장 전 의원은 1일 페이스북을 통해 "민주당의 후보로 이재명이라는 대장동 부패게이트의 의혹자가 결정된 상황에서 야권에 유리한 선거구도를 짜려면 어떤 후보가 가장 적임자일까"라며 "전략적 관점에서 봤을 때 윤석열 전 검찰총장이 가장 확실한 와일드카드로 생각된다"고 밝혔다.

이어 장 전 의원은 "만일 윤 전 총장이 야권의 최종 대선후보가 되면 다음 선거구도는 검사와 전과자와의 대결, 선과 악의 대결로 갈 것이고 전 국민이 전과 4범을 어떻게 우리 대통령이라고 지지하고 자랑할 수 있을 것인지 큰 혼란이 생길 것"이라며 "이런 상황에서 과거 전통적 민주당 지지자들 특히 이낙연 전 민주당 대표의 지지자들이 과연 이 후보를 선택할 수 있을까"라고 얘기했다.

장 전 의원은 또 "선거는 구도인데 윤 전 총장이 최종후보가 된다면 내년 대선구도는 '범죄와의 전쟁 구도'가 선포될 것이고 이럴 경우 정권 교체는 야권이 더 확실히 이길 수 있는 유리한 선거플랫폼이 짜여질 것"이라며 "대장동 부패게이트로 이 후보를 향한 국민적 의혹과 분노감이 커질수록 검찰총장 출신인 윤 전 총장에 대한 기대감은 커질 것"이라고 주장했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr