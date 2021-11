쌍용건설, 서울 홍은동 가로주택정비사업 수주…495억 규모

[아시아경제 김혜민 기자] 쌍용건설은 서울 서대문구 홍은동 355번지 일원 가로주택정비사업 시공사로 선정됐다고 1일 밝혔다.

쌍용건설은 지난달 30일 열린 시공사 선정총회에서 조합원 111명 중 72%(80명)의 찬성표를 받았다. 공사비는 495억원 규모다. 이로써 홍은동 355번지 일대는 향후 지하2층~지상19층, 총 187가구의 '더 플래티넘' 아파트로 탈바꿈한다. 2024년 2월 착공을 시작해 2026년 5월 준공될 예정이다. 조합원분을 제외한 일반분양 가구수는 75가구다.

쌍용건설은 올 3월 경기도 광명철산한신아파트 리모델링 수주를 시작으로 ▲5월 서울 송파 가락쌍용1차 리모델링, 부산 태광맨션 가로주택정비사업 ▲6월 경기도 안양 삼덕진주 가로주택정비사업 ▲9월 부산 온천제2공영 일원 가로주택정비사업 등 총 1조5100억원 규모의 사업을 수주했다. 올 들어 서울에서 가로주택정비사업을 따낸 것은 이번이 처음이다.

쌍용건설 관계자는 "대규모 정비사업이 주춤하면서 규제가 적고 사업속도가 빠른 가로주택정비사업의 시장규모가 확대되고 있다"며 "가로주택정비사업 분야 진출 후 5개월여만에 서울 사업수주라는 성과를 이뤄낸 만큼 앞으로도 서울은 물론수도권과 광역시에 위치한중소규모 재건축 등 도시정비사업 시장을 공략할 것"이라고 밝혔다.

한편 쌍용건설은 지금까지 재건축·재개발·리모델링 등 도시정비 분야에서만 전국에서 약 4조3000억원, 총 29개 단지, 약 2만6500가구의 사업을 확보하고 있다.

