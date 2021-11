과기정통부, '소프트웨어 교육 페스티벌' 개최

11월2일~21일 ‘소프트웨어에 빠지다 인공지능에 반하다’ 주제

4개 테마관·23개 프로그램 운영 등 총 286개 콘텐츠 제공

[아시아경제 구은모 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)는 교육부, 한국과학창의재단과 오는 2일부터 21일까지 20일간 ‘2021 소프트웨어 교육 페스티벌’을 공식 홈페이지에서 온라인으로 개최한다고 1일 밝혔다.

소프트웨어 교육 페스티벌은 소프트웨어 교육 활성화를 위해 2015년부터 개최됐으며, 올해는 ‘SW에 빠지다, AI에 반하다’를 주제로 4개의 테마관과 23개 프로그램을 운영하며, 총 286개 콘텐츠를 제공한다. 과기정통부는 공식 홈페이지 외에 메타버스 플랫폼 ‘제페토’에 구현한 ‘SW교육 페스티벌 월드’를 조성해 생생한 체험과 소통의 기회를 제공하고 SW·AI교육에 대한 흥미를 유도한다는 계획이다

임혜숙 과기정통부 장관은 “국민의 삶 전반에서 근본적인 변화가 일어나는 디지털 대전환의 시대에 SW·AI분야의 인재양성은 무엇보다도 중요하다”며 “이번 행사가 미래사회 주인공인 학생과 이들을 보살피는 학부모, 선생님은 물론 우리사회 전체가 SW와 AI교육을 체험하는 특별한 기회가 되기를 바란다”고 밝혔다.

