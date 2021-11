태국, 63개국에 무격리 입국 허용…관광수입 타격에 빗장열어

[아시아경제 이현우 기자] 태국정부가 1일부터 한국을 포함한 63개국의 코로나19 백신 접종 완료자들을 대상으로 격리조치 없는 입국을 허용한다고 밝혔다. 각국에서 백신 접종 완료자들을 대상으로 한 여행제한 해지 흐름이 이어지는 가운데 백신 접종률이 아직 낮은 태국 내에서는 우려의 목소리도 높아지고 있다.

1일 방콕포스트 등 현지 언론에 따르면 태국 정부는 이날부터 한국,미국,영국 등 63개국에서 백신 접종을 완료하고 코로나 음성 증명서를 구비한 이들을 대상으로 입국시 격리조치를 해제한다고 발표했다. 입국자들은 태국에 도착한 후 호텔에 머물며 실시하는 유전자증폭(PCR) 검사에서 음성이 확인되면 이후 격리없이 이동이 가능하다.

아직 태국의 백신접종 완료율은 43% 정도로 집단면역 형성에는 턱없이 모자란 상태지만, 태국 당국은 자국의 주 산업인 관광사업을 활성화하기 위해 고육지책을 쓴 것으로 풀이된다. 태국의 관광산업은 직·간접적으로 국내총생산(GDP)의 20% 가까이 차지한다고 알려져있다.

태국은 코로나19 사태 이전인 2019년 약 4000만명에 달하던 관광객을 유치했지만, 지난해 670만명 수준으로 급감했다. 이에따라 지난해 전년대비 경제성장률도 -6.1%를 기록해 지난 1998년 외환위기(-7.6%) 이후 최악의 역성장을 기록했다.

그러나 코로나19 재확산 우려도 커지고 있다. 태국 현지매체 네이션의 보도에 따르면 방콕대가 최근 전국 1173명을 대상으로 시행한 여론조사 결과, 응답자의 51.1%는 재개방으로 태국 경제가 나아질 것으로 기대한다고 답했지만, 응답자의 약 72%가 재개방으로 코로나19 확진자가 더 늘어날 것으로 매우 우려한다고 응답했다.

