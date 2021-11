[아시아경제 박지환 기자] 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 10,600 전일대비 2,410 등락률 +29.43% 거래량 15,898,642 전일가 8,190 2021.11.01 10:00 장중(20분지연) 관련기사 갤럭시아메타버스, 큐레이션 기반 NFT 플랫폼 ‘메타갤럭시아’ 1일 오픈공급 계약 완료! “2차전지의 숨은 진주” 바닥에서 수면위로 Up!갤럭시아메타버스, 신세계그룹 ‘대한민국 쓱데이’에서 첫 NFT 선보인다 close 주가가 자회사 갤럭시아메타버스의 NFT(대체 불가능 토큰) 플랫폼 오픈 기대감 소식에 급등세를 보이고 있다.

1일 오전 9시27분 현재 갤럭시아머니트리는 전 거래일 대비 29.43%(2410원) 오른 1만600원에 거래되고 있다. 이날 갤럭시아메타버스가 큐레이션 NFT플랫폼 '메타갤럭시아'를 정식 오픈한다는 소식이 알려진 것이 영향을 준 것으로 풀이된다.

이 회사는 앞서 지난 한 달 간 티저사이트를 통해 마라톤 황제 이봉주 선수의 NFT를 비롯해 디지털 아트 NFT를 선보였다. NFT는 고유성과 희소성을 지닌 디지털 자산이다. 실재하는 것을 디지털화해 유일무이한 자산으로 만들 수 있어 디지털 세대로부터 주목 받고 있다. 창작자들 사이에서도 창의성의 가치를 기술적으로 인정하고 거래도 가능한 점 때문에 관심이 높아지고 있다.

