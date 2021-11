네이버, 베트남 대학과 산학협력 중간 결과 공유…"AI연구 인력 양성 협력"

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 베트남 IT 연구기관 겸 대학인 우정통신기술대학(PTIT)과 산학협력 과제를 공유하는 'PTIT X NAVER AI NOW, ACADEMIC & CAREER 콘퍼런스'를 진행했다고 1일 밝혔다.

앞서 네이버는 하노이과학기술대학(HUST)에 이어 지난해 8월 PTIT를 글로벌 인공지능(AI) 연구벨트의 파트너로 맞으며, 베트남 현지에서 두 번째 기술 연구 거점을 마련했다. 두 기관은 산학과제를 포함해 글로벌 연수, 현지 특강, 인턴십 및 장학금 등 다양한 산학 프로그램을 전개 중이다.

?지난 30일 진행한 콘퍼런스를 통해 ▲실내 이미지 영역 분할 ▲사물 이미지 물체 영역 분할 데이터 구축 ▲딥러닝 기반 동영상 압축기술 ▲딥러닝 비디오 스트리밍 기술 ▲대규모 베트남어 음성 데이터 구축 등 현재 진행 중인 산학 과제들의 중간 결과를 공유했다.

현재 진행 중인 산학 과제들은 내년까지 연구개발을 이어 나가며, 향후 네이버의 글로벌 서비스도 적용 가능성을 검토할 예정이다. 또 장기적으로 현지 연구 인력 발굴·양성을 위한 협력도 더 확대해 나가기로 했다.

하정우 네이버 클로바 AI LAB 책임리더는 "이번 콘퍼런스가 양국 AI 전문가들이 더욱 시너지를 냄과 동시에 베트남 현지 우수 인재 채용 및 양성에도 기여할 수 있는 계기가 됐으면 한다”며 "앞으로도 일본·유럽·베트남·홍콩·미국 등 다양한 국가의 연구자들과의 더욱 견고한 협력을 통해 네이버의 우수한 기술력을 글로벌 무대에 잘 알려나갈 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

