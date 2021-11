우버·티맵 합친 '우티' 출격…카카오 택시에 도전장

통합 우티 앱 출시

국내외에서 동일한 서비스

택시 가맹·중개 호출 제공

사전 확정 요금제 도입

가맹택시 연내 1만대까지 확장

‘우티(UT)’가 카카오택시 천하에 도전장을 내민다. 우티는 글로벌 기업 우버와 SK텔레콤의 자회사 티맵모빌리티의 합작회사다. ‘우리들의 택시’라는 의미로 기사, 승객, 지역 공동체 간 상생과 발전의 의미를 담았다. 우티는 업계 최강자 카카오모빌리티와 최근 토스에 인수된 ‘타다’에 맞서 택시 플랫폼 경쟁에 본격적으로 돌입한다.

‘티맵택시+우버’ 통합앱 출시

우티는 1일 온라인 기자간담회를 열고 우버와 티맵택시를 합친 UT 어플리케이션(앱)을 출시한다고 밝혔다. 기존에는 티맵택시 앱이 우티로 제공됐고, 우버의 별도 앱이 존재했다. 이날부터는 두 앱이 통합된다. 국내 UT 앱 이용객은 해외 1만여개의 도시에서도 동일한 서비스를 이용할 수 있고, 외국에서 우버 앱을 사용하던 이용객도 국내에서 우티 서비스를 이용할 수 있다. 톰 화이트 우티 대표는 "티맵의 뛰어난 내비게이션 기술과 전 세계에서 여러 해동안 실제 운행을 통해 증명된 우버의 기술을 결합했다"고 설명했다. 그는 우티와 함께 하길 원하는 전국 택시 기사를 모두 아우르는 오픈 플랫폼이 될 것이라고 자신했다.

우티는 택시 중개·호출 서비스와 가맹택시를 운영한다. 가맹택시인 ‘UT 택시’에서는 관계기관의 허가를 받는 대로 사전 확정 요금제를 추가한다. 승객이 입력한 목적지를 바탕으로 앱 상에서 미리 요금을 고지하고 사전에 이용 요금을 확정하는 시스템이다. 승객은 탑승 후 도착 지점에서 실제 이용 금액과 관계없이 탑승 전 안내받은 요금을 지불하면 된다. 다만 교통사고 등 예기치 못한 상황에서는 요금이 재산정될 수 있다. 이밖에도 우티는 택시 합승 서비스인 UT 풀(Pool·가칭), 승객에게 빠른 배차 서비스를 제공하는 UT 플래시(Flash) 등 신규 서비스도 준비 중이다. 수요와 공급에 따라 이용요금을 조정하는 탄력요금제도 추진한다.

우티는 가맹택시 운영 계획도 공개했다. 우티는 연내 가맹택시를 1만대까지 확장하고, 내년에는 가맹택시 1만대 이상 추가할 계획이다. 대형 세단 기반의 최상급 서비스 ‘UT 블랙’도 리브랜딩해 승객들을 찾아갈 예정이다. 화이트 대표는 "앞으로 UT는 기사와 고객을 모두 생각하는 다양한 서비스를 선진적으로 선보이며 상생을 기반으로 하는 모빌리티 시장 성장에 기여할 것"이라며 "혁신적인 기술을 구현해 국내뿐만 아니라 한국을 방문하는 해외 이용자들도 만족시키겠다"고 말했다.

이어 그는 "한국은 80억달러(약 9조4000억원) 규모로 전 세계적으로 봤을 때 5대 시장 중 하나이기 때문에 매우 중요한 시장"이라면서 "한국 시장에서 택시와 관련된 문제들을 해결할 수 있을 것이라고 믿고있다"고 강조했다.

국내 택시호출 3파전

그동안 업계 1위 자리를 지켜왔던 카카오모빌리티가 최근 독과점 논란에 휩싸이면서 우티와 타다는 틈새를 노리고 있다. 카카오모빌리티의 택시 호출앱 ‘카카오T’는 가입자가 2800만명에 달하고 택시기사의 90% 이상이 사용하고 있다. 가맹택시 카카오T블루의 경우에도 2분기 기준 2만6000대 규모다. 하지만 카카오모빌리티는 정부·여당을 중심으로 카카오에 대한 규제가 강화되면서 유료 호출서비스인 ‘스마트호출’을 폐지하는 등 최근 몸을 사리고 있는 상황이다.

한때 흰색 카니발로 인기를 누렸던 ‘타다’ 역시 재도약을 노리고 있다. ‘타다금지법’이라 불리는 여객자동차운송사업법 개정으로 ‘타다 베이직’은 철수했지만 택시 사업을 확장하면서 반전 기회를 모색하고 있다. 최근에는 금융 플랫폼 토스가 타다 운영사 VCNC를 인수하면서 새로운 시기를 맞았다. 타다는 최대 4100만원 지급 조건으로 기사를 모집하는 등 공격적인 행보를 보이고 있는 상황이다. 타다는 다음달 7인승 대형 차량을 기반으로 한 호출 중개 서비스 ‘타다 넥스트’를 선보인다.

업계 관계자는 "우티와 타다가 당장 카카오모빌리티의 벽을 넘기는 힘들지만, 경쟁구도가 형성되는 자체가 카카오가 독점하던 모빌리티 생태계에 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 전망했다.

