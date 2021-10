백영재 한국필립모리스 대표 "ESG경영 핵심은 '담배연기 없는 미래'"

'2021네이처 컨퍼런스'서 ESG 경영과 혁신 주제 발표

'어떤 제품을 만드는가'도 중요한 사회적 역할 담당

[아시아경제 임혜선 기자] 백영재 한국필립모리스 대표가 "필립모리스 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 핵심은 본질적으로 ‘담배연기 없는 미래’라는 회사의 비전과 동일하다”며 “비연소 제품은 단순히 제품 포트폴리오 확장이 아니라 일반 담배를 완전히 대체하는 대안으로 제공되는 것”이라고 강조했다.

백영재 대표는 지난달 26일 서울 마곡동 LG사이언스파크에서 열린 ‘2021 네이처 컨퍼런스’에 참석해 필립모리스의 혁신과 ESG 경영 전략에 대해 소개했다. '지속가능한 미래를 위한 폐기물 관리 및 고부가가치화'를 주제로 열린 이번 컨퍼런스는 고려대학교, LG 에너지솔루션, 국제 ESG 협회, 과기정통부 등과 MIT, 코넬대학교, 케임브리지대학교, 예일대학교, 스탠포드대학교, 프린스턴대학교 등에 재직 중인 권위의 학자들을 포함 전 세계 100개국 1500명이 온·오프라인으로 참가했다. 참석자들은 지속가능성과 순환경제에 대한 최신의 연구결과를 공유했다.

이날 세션에 참석한 백영재 대표는 필립모리스 인터내셔널의 ESG 전략에 대해 “필립모리스는 회사의 지속 가능성 전략에 ‘ESG+P(제품)’구조를 반영했다"라며 "여기서 P는 ’회사가 무엇을 만드는가’라는 주제의 사회적 영향력이 ‘어떻게 만드는가’의 영향력만큼이나 중요하다는 걸 의미한다"고 설명했다.

이어진 발표에서는 필립모리스 인터내셔널이 선포한 ‘담배연기 없는 미래’ 비전에 대한 노력, 직원들의 안위와 건강을 위한 지원책, 환경 캠페인 현황 등에 대해 소개했다.

한국필립모리스 내에서 최근 전개한 대표적인 캠페인으로는 ‘그린타이거 캠페인’이 있다. 그린타이거 캠페인은 한국필립모리스 양산공장에서 소비되는 모든 에너지와 물을 효율적으로 사용하자는 친환경 캠페인이다. 양산공장은 지난해 6월 냉각탑에 재활용수 급수 장치를 설치해 연간 8000t가량의 물 소비를 줄였고, 2019년 말에는 공장 내 모든 수도꼭지에 물 절약 장치를 설치해 연간 1755t의 물을 절약하는 효과를 거뒀다. 탄소 배출 줄이기와 관련해선 2019년부터 공장 실내온도 조정과 미사용 구역 전기·가스 차단 등 일상에서 실천할 수 있는 에너지 관리로 연간 723t의 탄소 배출을 줄이는 데도 성공했다.

또 자연보호를 지속적으로 실천하고, 보다 많은 사람들의 환경 보호 의식을 높이기 위한 ‘나꽁치 캠페인’, 환경재단과의 ‘지구쓰담 캠페인’도 소개했다. 나꽁치 캠페인은 한국필립모리스와 제주올레가 올레길을 중심으로 연중 담배꽁초와 쓰레기를 줍는 환경보호 활동이고, 지구쓰담 캠페인은 환경재단과 함께 쓰레기의 발생을 줄이고 이를 수거하는 활동을 포함한다.

백영재 대표는 “기업과 소비자, 전문가, 규제당국 등 모두가 함께 한다면 지속가능한 미래를 실현시킬 수 있다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr