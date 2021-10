"위드 코로나" 신세계면세점, 특별 면세 프로모션 실시

위드 코로나 전환기 맞아 접종 완료자 대상 이벤트 진행

"하나투어와 손잡고 면세 쇼핑 활성화 앞장"

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 단계적 일상회복(위드 코로나) 시대를 맞아 면세 고객을 대상으로 한 특별 프로모션을 실시한다고 1일 밝혔다.

백신 접종 완료자는 코로나19 고위험국가를 제외한 국가 방문 후 입국 시 자가격리가 면제되고 수동감시로 전환되는 등 백신 인센티브 제도가 시행되면서 해외여행에 대한 기대감이 고조되고 있다. 괌, 유럽 등 해외 여행 예약률 역시 증가하고 있다.

신세계면세점은 "국제 관광 재개 분위기에 발맞춰 푸짐한 혜택을 제공하는 온·오프라인 프로모션을 마련했다"고 말했다. 백신 접종 고객 대상으로 신세계면세점에서 현금처럼 쓸 수 있는 썸머니 및 할인 쿠폰을 지급하는 '백신 접종 완료 인증 이벤트'를 진행한다.

신세계면세점 온라인몰에서는 오는 2일부터 28일까지 이벤트에 응모하면 종료 후 당첨자 선정을 통해 혜택을 일괄 지급한다. 출국 없이 면세쇼핑을 할 수 있는 '쓱스페셜몰' 7% 할인쿠폰(200명) 및 5% 할인쿠폰(500명)과 함께 온라인몰 전용 썸머니 500원을 증정하며 총 1000명에게 온라인몰 전용 썸머니 1000원을 추가 증정한다.

명동, 부산, 인천공항점 안내데스크 및 고객센터에서 접종 완료 인증서를 제시하면 소정의 사은품을 제공하며 인천공항점에서는 추가로 최대 11만원의 할인쿠폰 4종을 선착순으로 추가 제공한다.

하나투어 여행사와 특별기획 한 '드림 혜택팩' 프로모션도 실시한다. 하나투어 '꿈꾸는 대로, 펼쳐지다' 캠페인 참여하는 것으로 11월 한 달 간 하나투어 해외여행 예약 고객 대상으로 선착순 2000명에게 신세계면세점 멤버십 등급 업그레이드, 구매 금액에 따른 하나투어 제휴캐시 최대 23만원 제공 등을 진행한다. 해당 프로모션 참여 고객이 여행 당일 인천공항점 데스크를 방문하면 신세계면세점 인천공항점 전용 썸머니 3만원권을 증정한다.

신세계면세점 관계자는 "꿈에 그리던 해외여행이 가능해지면서 여행에 대한 기대감이 한껏 높아졌다"며 "무엇보다 안전하게 여행을 다녀오는 것이 최우선인 점 잊지 않고, 푸짐한 면세 혜택으로 더욱 즐거운 여행길 되길 바란다"고 말했다.

