롯데온, 퍼스트먼데이 행사…최대 70% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 다음 달 1일부터 7일까지 ‘퍼스트먼데이&애프터위크’를 진행한다고 31일 밝혔다.

이번 행사에서는 최대 20% 할인 쿠폰 및 최대 10% 카드 즉시 할인 등 최대 70% 할인 혜택을 제공하며, 프리미엄 라이프스타일 편집숍인 더콘란샵 특별 라이브 방송도 준비했다.

대표 상품으로 헤지스 남성 겨울 티셔츠를 정상가 대비 최대 35% 할인된 가격에, 타미힐피거 겨울 의류를 정상가 대비 최대 25% 할인 판매한다.

더콘란샵 라이브 방송은 롯데백화점 강남점의 더콘란샵 1호점에서 진행하며, 덴마크 리빙 브랜드 구비의 대표 인기 상품을 비롯해 쿠션, 러그 등을 최대 40% 할인된 가격에 판매한다.

롯데온 관계자는 “지난 10월 진행했던 롯데온세상을 찾아주신 많은 고객들 덕분에 좋은 실적을 기록할 수 있었다”며 “이번 퍼스트먼데이의 테마는 고객에게 감사의 의미를 담아 몰래온 산타로 구성했으며, 더콘란샵 특별 라이브 방송 및 구매 이벤트 등 다양한 할인 혜택과 경품 행사를 준비했다”고 말했다.

