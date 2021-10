[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 광역가족센터 운영 등 가족정책 중장기 계획을 담은 '경기도 가족정책 기본계획'(2021∼2025)'을 수립했다.

이번 계획은 ▲다양한 가족과 함께하는 정책 추진기반 조성 ▲모든 가족의 역량 강화 및 생활 여건 보장 ▲가족 다양성을 고려한 돌봄 지원 ▲함께 일하고 돌보는 성적으로 평등한 지역사회 조성 등 4대 핵심정책과 22개 세부과제, 51개 사업을 담고 있다.

도는 특히 다양한 가족의 역량 강화와 생활 여건 보장을 위해 양육비 지원, 양육 종합서비스 제공, 취·창업 지원 등의 사업을 추진한다.

총 사업비는 국비와 도비를 포함해 6115억여원이다.

