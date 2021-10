"쓱데이 이어 코세페" 이마트24, 마스크 1개 사면 3개 증정

코리아세일페스타 맞아 할인, 경품 내건 OX 퀴즈 이벤트

쓱데이 이어 1900여개 행사 상품 선정, 먹거리·생필품 등

[아시아경제 김유리 기자] 이마트24가 '쓱데이'에 이어 '코리아세일페스타'에 참여, 1900여개 행사 상품을 선보인다고 31일 밝혔다.

이마트24는 코세페가 열리는 11월을 맞아 1900여개 행사상품을 준비하고 1+3, 더블 증정 등 파격적인 할인 혜택을 이어간다고 말했다.

이마트24는 11월1~7일 '아이원 에어포레스트 방역마스크(KF94, 3입)'를 1+3으로 판매한다. 1개 구매 시 3개를 덤으로 제공하는 방식이다. 8일부터 30일까지는 50% 할인된 가격으로 판매한다. 케이제이 3중 필터마스크 소형(10입)은 11월 한 달간 1+2, 비말차단마스크(KF-AD)는 1+1로 판매한다.

1~7일 인기 도시락 3종(새우고추잡채&불고기덮밥, 한돈불고기 비빔밥, 뉴트로치킨마요 덮밥), 파스타 2종(돈까스&아라비아따, 소시지나폴리탄) 등 총 5종 구매 시 컵라면+생수(500㎖)를 모두 제공하는 더블 증정 이벤트도 진행한다. 11월 한 달간 민생롤휴지·치약·가글·타이즈 등 민생 상품도 1+1으로 판매한다.

이마트24는 편의점에서 장을 보는 고객이 늘어남에 따라 생활용품, 위생용품, 여성용품 등 생필품과 주류, 가공식품 등 먹거리 행사상품을 지난해 11월 대비 30% 이상 늘렸다고 말했다.

경품 이벤트도 마련했다. 이마트24는 코세페 기간 동안 총 5회에 걸쳐 퀴즈 이벤트를 진행한다. 매 회마다 추첨을 통해 LG룸앤TV(1명), 이마트24 할인쿠폰(1만원 구매 시 1000원 할인, 100명)을 선물한다. 5회 모두 참가해 정답을 모두 맞힌 고객 2명(추첨)에게는 LG스탠바이미를 선물한다.

퀴즈 이벤트는 해당일 오전 10시 이마트24공식 SNS(인스타그램)를 통해 업로드 되는 퀴즈를 확인 후 정답을 이마트24 모바일애플리케이션(앱) 이벤트 페이지에 남기면 자동으로 응모된다.

