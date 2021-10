[아시아경제 온라인이슈팀] 에이핑크 오하영이 섹시한 콘셉트의 사진으로 근황을 전했다.

오하영은 최근 자신의 인스타그램에 "찍다보니 이백장, 구미호 외전 느낌으로다가"라는 글과 함께 사진을 여러 장 올렸다. 공개된 사진 속 그는 어깨를 드러낸 검은색 의상을 입고 있다.

한편 오하영은 최근 사랑(Sarang)의 프로젝트 신곡 '파인 트리'(Pine Tree)에 보컬로 참여했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr