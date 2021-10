[클릭 e종목]한화솔루션, PVC·가성소다·EVA의 향연

[아시아경제 이선애 기자] 키움증권은 29일 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 41,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 42,650 2021.10.29 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 [컨콜] 한화솔루션 "4분기에도 태양광 적자 전망"[컨콜] 한화솔루션 "큐셀 부문 내년 흑자전환 목표"한화솔루션, 3Q 1784억…전년比 23.5% ↓ close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 6만원을 유지한다고 밝혔다.

한화솔루션의 올해 3분기 영업이익은 1784억원으로 시장 기대치에 부합했다. 이동욱 키움증권 연구원은 "태양광부문의 적자폭 확대에도 불구하고, 타 경쟁사 업체 대비 견고한 실적을 유지한 이유는 케미칼 부문의 실적 호조에 기인한다"고 설명했다.

PVC는 주요 수출 지역인 인도의 구매업체들이 성수기를 앞두고 재고 보충 의지가 확대되고 있고, 중국 전력난 및 석탄 가격 상승으로 인한 카바이드 공법 경쟁력 열위로 가격·스프레드가 강세를 지속했다. 가성소다는 미국 허리케인 영향 및역내 업체들의 정기보수 등으로 인한 공급 타이트로 가격 강세가 유지됐고, EVA는 태양광 수요 증가로 인한 타 그레이드 제품 수급 타이트 현상 발생으로 수익성이 높은 수준을 지속했다.

이 연구원은 "한화솔루션의 수소·CNG용 고압탱크 사업에 대한 가치를 좀 더 부여할 필요가 있다"고 전했다. 작년 말 인수한 한화시마론은 압축 천연가스 저장 탱크 공급 계약을 체결하며, 미국 운송용 고압탱크 시장에 본격적으로 진출한다. 한화시마론은 미국 Sunbridge와 약 3000억원 규모의 CNG 운송용 튜브트레일러를 공급하는 계약을 체결했다. 튜브트레일러에는 한화시마론의 주피터 Type4 탱크가 18개 들어가는 것으로 보인다. 한화솔루션은 이번 계약과 동시에 미국 앨라배마에 약 600억원을 투자해 고압탱크 생산시설을 건설할 계획이다. 내년 하반기 공장이 완공되면, 연간 고압탱크 4천개를 생산할 수 있다. 또한 수소차·UAM, 우주 로켓용 시장 진출을 위해 추가 투자를 진행할 계획이다.

한편 PVC 가격은 고공 행진 중이다. 국내 PVC 가격은 톤당 1700달러로 작년 동기 대비 60% 이상 높게 형성되어 있다. 석탄·카바이드 가격 급등으로 경쟁 전석법의 가동률 축소가 발생한 가운데 미국과 유럽 생산자들의 생산차질로 공급 측면의 타이트 현상이 나타나고 있기 때문이다. 역내·외 PVC 가격은 공급이 부족한 가운데 전기료·물류비 상승 및 유럽·미국·인도 등의 수요 증가로 향후 3~4개월 동안 추가적인 상승이 예상된다. 참고로 유럽·미국·인도의 PVC 가격은 국내 가격 대비 30~40% 할증 거래되고 있는 상황이다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr