[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남대학교는 경찰학과 김도우 교수가' 제76주년 경찰의 날'을 맞아 김창룡 경찰청장으로부터 감사장을 수상했다고 28일 밝혔다.

이번 감사장은 김 교수가 경상남도경찰청 범죄예방 자문위원을 비롯해 수사심의위원회, 징계위원회, 경찰발전협의회 등 각종 위원회 활동에서 지역 경찰 전문가로서 봉사하고, 범죄분석과 셉테드(CPTED) 분야의 연구성과를 통해 경찰 정책개발에 크게 공헌한 공로가 인정돼 수여됐다.

김 교수는 "시민들이 더 안전하고 편안하게 일상생활을 누릴 수 있도록 지역사회가 필요로 하는 경찰 정책 개발과 자문에 더욱 헌신하겠다"며 "부·울·경 지역 최초로 설립된 경남대 경찰학과의 교수로서 우수한 경찰관을 배출하는 데 앞으로도 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr