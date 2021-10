윤이나 "내가 드림투어 상금왕~"

[아시아경제 노우래 기자] 윤이나(18·하이트진로·사진)가 한국여자프로골프(KLPGA) 드림(2부)투어 상금왕에 올랐다.

27일 경기도 광주시 큐로골프장(파72·6439야드)에서 끝난 큐캐피탈파트너스 왕중왕전(총상금 2억원)에서 공동 15위(5오버파 221타)를 차지했다. 이번 시즌 상금 9197만원을 모아 1위에 등극했다. 내년 시즌 정규투어 진출권도 확보했다. "1부투어 우승 1회 이상과 신인왕을 목표로 겨울 미국 전지 훈련을 소화하겠다"며 "100m 안쪽 웨지샷과 그린 주변 어프로치, 그린 플레이까지 완벽한 선수가 되겠다"고 했다.

권서연(20·우리금융그룹)이 최종일 1언더파를 쳐 정주리(18), 고지우(19)와 동타(3언더파 213타)을 만든 뒤 연장 접전 끝에 우승을 치지했다. 상금 3600만원을 받아 2위(9189만원)로 올라섰다. 1위 윤이나와 불과 8만5000원 차다. "지금 느낌이면 내년 정규투어에서도 좋은 성적을 낼 수 있을 것 같다"며 "겨울 미국 전지 훈련에서 쇼트 게임 위주로 열심히 준비하겠다"고 각오를 전했다.

