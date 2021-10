[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 식품 브랜드 팔도와 공동 개발한 이색 협업 상품 '팔도 왕교자 비빔만두'를 출시한다고 28일 밝혔다.

왕교자 비빔만두은 어떤 요리와도 잘 어울리는 팔도 비빔장으로 버무린 만두소다. 만두소에 비빔 소스를 첨가해 팔도 비빔면 특유의 매콤함과 달콤함을 동시에 느낄 수 있다.

또한 주재료인 돼지고기를 10mm 큐브 형태로 썰어 넣고, 부재료로 양배추, 부추, 대파, 무 등을 풍성하게 넣어 아삭한 식감을 살렸다.

롯데마트 관계자는 "팔도비빔면의 중독적인 맛을 만두소에 녹여낸 신상 협업 만두 제품을 출시했다”며 “앞으로도 고객들에게 맛과 재미를 더한 상품을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

