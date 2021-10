LH 광주전남본부, 아파트 재난대응 모의훈련 시행

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 한국토지주택공사 광주전남지역본부(본부장 이재로)는 광주효천 천년나무6단지에서 지진발생으로 인한 화재발생 상황을 대비한 재난대응 모의훈련을 실시했다고 27일 밝혔다.

모의훈련은 각종 재난발생을 대비해 신속한 상황 전파 및 재난수습 체계를 구축하기 위해 광주남부경찰서 및 광주남부소방서 등 유관기관 합동으로 계획됐다.

이날 재난 상황은 지진발생으로 세대 내 도시가스 누출에 따른 화재발생 상황을 가정하여 훈련이 진행되었고, 유관기관과 협력하여 상황보고, 구호요청, 위험구간 현장통제, 화제진압 등의 훈련을 시행하였다.

아파트 관리소 초기대응 및 유관기관과의 유기적 대응체계를 점검, 보완하여 입주민의 생명과 재산 보호를 위한 안전 역량을 강화했다.

특히 단지 내 어린이집 원생들의 참여를 유도하여 아이들의 재난 대피에 대한 의식고취 및 이해의 폭을 넓이는 좋은 기회가 마련되었다.

LH 광주전남지역본부는 임대주택단지 및 건설공사 현장을 대상으로 매년 모의훈련을 시행해 비상상황에서 효과적으로 대응할 수 있도록 노력하고 있다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr