아이오닉5·EV6, '獨 올해의 차' 최종후보…뉴에너지·프리미엄 1위

[아시아경제 유제훈 기자] 현대자동차그룹은 현대자동차의 아이오닉 5, 기아의 EV6가 '2022 독일 올해의 차' 평가에서 뉴 에너지 부문, 프리미엄 부문서 각기 올해의 차로 선정되며 '독일 올해의 차'의 최종 후보에 올랐다고 27일 밝혔다.

현대차 아이오닉 5는 미래적 디자인과 합리적 가격, 혁신적 충전기술 등에서 높은 점수를 받아 BMW iX, 메르세데스-벤츠 EQS 등을 제치고 뉴 에너지 부문 올해의 차에 선정됐다.

기아 EV6 역시 우수한 주행거리와 주행성능을 앞세워 폭스바겐 ID.4, 아우디 Q4 e트론, 벤츠 C-클래스를 제치고 프리미엄 부문 올해의 차로 이름을 올렸다. 기아 EV6는 뉴 에너지 부문에선 아이오닉 5에 이어 2위에 오르기도 했다.

유럽 전기차 시장의 30% 이상을 점유하고 있는 최대 친환경차 시장이자 전통적 자동차 왕국인 독일에서 전용 전기차 플랫폼인 E-GMP를 적용한 현대차 그룹의 두 차종이 나란히 1·2위를 차지한 것은 적잖은 의미가 있다는 게 업계 평가다. 지난해엔 해당 부문에서 아우디 e-트론이 올해의 차로 선정된 바 있다.

지난 2018년부터 개최된 독일 올해의 차는 20명의 자동차 전문 심사위원들이 올해 출시된 신차를 대상으로 실용성, 주행성능, 혁신성, 시장 적합도 등을 면밀히 평가한 후 부문별 순위를 선정한다. 수상은 콤팩트(구매가 2만5000유로 미만), 프리미엄(구매가 5만유로 미만), 럭셔리(구매가 5만유로 이상), 뉴 에너지(전기차, 수소전기차 등), 퍼포먼스(고성능 차량) 등 5개 부문으로 진행됐으며, 부문별 수상 모델은 심사를 거쳐 2022 독일 올해의 차로 최종 선정된다.

안드레아스 크리스토프 호프만 현대차 유럽법인(HME) 상품·마케팅 담당 부사장은 "현대차 EV전략의 핵심인 아이오닉 5가 뉴 에너지 부문에서 선정된 후 독일 올해의 차 최종 라운드에 진출한 것은 현대차가 유럽 자동차 시장에서 선두권에 올랐음을 증명하는 결과"라고 전했다.

정원정 기아 유럽권역본부장(전무)도 "EV6가 2022 독일 프리미엄 부분 올해의 차 최종 후보에 오른 것은 환상적인 일"이라며 "이는 기아가 주행거리, 성능, 실내 공간 및 기술에 대한 전기차의 새로운 기준을 세우고 있다는 것을 의미한다"고 밝혔다.

한편 아이오닉 5와 EV6를 둔 호평은 계속되고 있다. 영국의 자동차 전문 평가사이트 베스트 카 어워드에선 아이오닉 5를 '베스트 컴퍼니 카'와 '베스트 패밀리 일렉트릭 카'로 선정했으며, 한 독일의 전문지는 EV6를 두고 "차량의 움직임, 조향감각, 서스펜션 등이 완벽히 조율돼 운전하는 재미가 뛰어나다"고 평가했다.

