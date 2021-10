[아시아경제 지연진 기자] 웨이브일렉트로 웨이브일렉트로 095270 | 코스닥 증권정보 현재가 4,375 전일대비 25 등락률 -0.57% 거래량 95,390 전일가 4,400 2021.10.27 15:01 장중(20분지연) 관련기사 한화솔루션, OLED 소재 시장 진출…태양광 고전에 실적 예상치 하회(종합)웨이브일렉트로, 관리종목지정 사유웨이브일렉트로, 상장폐지 사유 발생…주권매매거래정지 close 는 올해 3분기 매출액이 45억원으로 전년동기대비 30.84% 줄었다고 27일 공시했다.

이 기간 영업이익은 15억원으로 흑자전환했고, 당기순익도 흑자전환한 584억원을 기록했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr