[아시아경제 지연진 기자] 코스닥시장본부는 30일 장 종료시까지 웨이브일렉트로 웨이브일렉트로 095270 | 코스닥 증권정보 현재가 4,030 전일대비 215 등락률 +5.64% 거래량 524,857 전일가 3,815 2021.03.30 15:30 장마감 close 에 대해 관리종목지정 사유발생에 따라 주권매매거래를 정지했다고 공시했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr