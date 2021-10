이글루시큐리티, 파이오링크 인수…AI·클라우드 역량 강화

[아시아경제 강나훔 기자] 보안기업 이글루시큐리티가 NHN의 자회사 파이오링크를 인수한다.

이글루시큐리티는 NHN과 파이오링크 지분 전량(28.97%)을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 27일 밝혔다.

파이오링크는 클라우드 데이터센터 최적화 전문기업이다. 애플리케이션 전송 컨트롤러(ADC) 분야에서 두각을 나타내고 있다. 인수 후에도 조영철 대표 경영체제를 유지하며 독립적으로 운영될 계획이다.

이글루시큐리티는 이번 인수를 통해 네트워크·클라우드 보안 분야까지 사업을 확장하며 보안 포트폴리오를 다각화한다. 양사의 고객 채널을 통해 교차 및 추가 형태로 솔루션·서비스 공급을 확대하고 신규 고객 발굴에 나서는 한편 보안관리 사업도 한층 강화한다.

이득춘 이글루시큐리티 대표는 "파이오링크 인수를 통해 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드 등의 핵심 역량을 결집하며 국내 정보보안 생태계 성장을 이끌어내겠다"고 말했다.

