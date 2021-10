한국콜마, '파우컴퍼니' 지분 11% 확보…MZ세대 정조준

[아시아경제 이승진 기자] 한국콜마가 MZ세대(밀레니얼+Z세대) 공략을 위한 전략적 협업 관계를 구축한다.

한국콜마는 뷰티 전문 플랫폼 기업 '파우컴퍼니'의 지분 약 11%를 확보하는 투자를 단행한다고 27일 밝혔다.

파우컴퍼니는 국내 최대 뷰티 커뮤니티인 파우더룸을 운영하는 기업이다. 파우더룸은 2003년 네이버 카페로 시작해 6개 채널, 370만 회원 및 구독자를 보유한 뷰티 미디어로 성장했다. 파우컴퍼니는 파우더룸의 채널 영향력과 콘텐츠 제작 능력을 기반으로 누적 5400여개 뷰티 브랜드와 마케팅 협업을 진행해왔다. 최근에는 자체 뷰티 브랜드 '올마이띵스’를 출시했고, 파우더룸 앱에 판매 기능을 더해 이커머스 사업까지 보폭을 넓혔다.

한국콜마는 오랜 기간 쌓아온 연구개발 능력에 파우컴퍼니가 보유한 다수의 MZ세대 소비자 이해도를 결합해 급변하는 소비자 수요에 발 빠르게 대응할 계획이다.

또한 글로벌 마케팅으로 영역을 확대하려는 파우컴퍼니에는 한국콜마의 국내외 연구개발·생산 인프라와 글로벌 브랜드 협업 경험이 도움이 될 것으로 보인다.

한국콜마 관계자는 “이번 파트너십을 통해 양사는 뷰티 업계에서 쌓아온 우수한 R&D, 마케팅 노하우를 교환하며 동반성장 해나갈 계획”이라며 “한국콜마는 MZ세대를 공략하는 개성있는 제품을 개발하고, 적시에 고객사에 제안해 트렌드를 선도해 나가겠다”고 밝혔다.

