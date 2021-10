신한카드·신한은행, 10대 전용 충전식 페이 '신한 밈' 출시

만 14세~18세 고객, 신한플레이·신한쏠에서 신청

스마트폰 앱 결제뿐 아니라 카드 플레이트까지 발급

[아시아경제 기하영 기자]10대들이 온·오프라인에 관계 없이 자유롭게 사용할 수 있는 충전식 페이 서비스가 나왔다.

신한카드와 신한은행은 10대 고객들이 별도의 결제계좌 없이 간편하게 발급 받아 사용할 수 있는 선불전자지급수단 '신한 밈(Meme)'을 출시했다고 27일 밝혔다.

신한 밈은 만 14세~18세 청소년이 신한플레이와 신한쏠에서 신청할 수 있으며, 신청 즉시 발급돼 충전만 하면 곧바로 사용 가능하다.

신한 밈 고객은 신한플레이에서 스마트폰을 흔들면 자동으로 결제가 되는 쉐이크&슬라이드 기능으로 편리하게 간편결제를 이용할 수 있다. 또 카드 플레이트도 같이 발급돼 오프라인에서도 자유롭게 사용할 수 있다. 플레이트는 10대들의 감성을 반영해 메타버스, 스티커, 고스트, 플렉스페이스 등 4종의 트렌디한 디자인으로 꾸몄다.

신한 밈은 10대들이 자주 이용하는 편의점(GS25·CU·세븐일레븐/이마트24), 음원 스트리밍(벅스·멜론·지니·FLO), 앱마켓(구글플레이·애플앱스토어·원스토어) 등에서 이용금액의 5%가 마이신한포인트로 특별 적립되며, 전 가맹점에서 이용 시 0.1%를 기본 적립해 준다.신한 밈 충전금액으로 신한플레이, 신한쏠에서 수수료 없이 송금할 수 있고, 이외에도 모바일 청소년 교통카드 등 10대를 위한 다양한 서비스도 제공한다.

신한카드와 신한은행은 양사 애플리케이션(앱)을 통해 신한 밈을 신규로 발급 받은 고객을 대상으로 최대 6000 마이신한포인트를 증정하고, 매월 이용 고객을 대상으로 추가 리워드를 제공하는 이벤트를 10월 28일부터 연말까지 진행한다. 또 추첨을 통해 Z플립, 아이폰13, 에어팟프로, 갤럭시 버즈프로, 닌텐도 등 디지털 기기와 모바일상품권 등을 증정한다. 특히 친구 추천을 통해 신청하면 추천한 친구와 추천 받은 친구 모두에게 혜택을 추가로 제공하는 프로그램도 진행한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr