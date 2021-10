[아시아경제 공병선 기자] 비에이치 비에이치 090460 | 코스닥 증권정보 현재가 18,650 전일대비 200 등락률 +1.08% 거래량 345,865 전일가 18,450 2021.10.26 15:30 장마감 관련기사 [특징주] '아이폰13 발표' 애플 약세에…비에이치·LG이노텍 ↓9월 유망 중소형주…파마리서치·뷰노·비에이치·루트로닉 등 [클릭 e종목]"비에이치, 3분기 매출액 3000억 돌파 전망" close 는 올해 3분기 영업이익이 437억원으로 전년 동기 대비 44.1% 증가했다고 26일 공시했다.

매출은 3337억원으로 전년 동기 대비 41.3% 증가했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr