속보[아시아경제 이춘희 기자] 범정부 백신도입 TF는 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 882,000 전일대비 5,000 등락률 +0.57% 거래량 25,232 전일가 877,000 2021.10.26 11:13 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 힘겹게 3000선 지켜…기업 실적 발표 앞두고 관망세 작용기관 매수세에 코스피 강보합…3018선까지 오르기도…실적 발표 앞두고 숨고르는 코스피…장 초반 3000선 하회 close 가 위탁생산(CMO)한 모더나 코로나19 백신 초도생산물량(PPQ) 243만5000회분이 25일 긴급사용됨에 따라 국내에 도입된다고 26일 밝혔다.

