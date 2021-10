울산교육청이 돈을 가장 ‘잘 썼다’ … 교육 재정집행 전국 1위, 지역경제 활성 기여

재정집행 실적 80.7%로 전국 교육청 가운데 1위

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산시교육청이 교육재정을 가장 ‘시원하게’ 풀어놓은 것으로 조사됐다.

울산교육청은 재정집행 실적이 지난 20일 기준 1조6860억원으로 80.7% 집행률을 기록해 전국 교육청 가운데 1위인 것으로 나타났다.

울산교육청은 상반기에 이어 하반기에도 신속한 교육재정 집행으로 침체한 지역경제 활성에 기여했다는 평가이다.

앞서 울산교육청은 올해 상반기 재정집행에서도 모든 분야 목표를 초과 달성해 내년도 지방교육재정교부금 인센티브 10억원을 확보했었다.

시교육청은 예산현액보다 집행률이 부진한 기관은 원인을 분석해 집행을 독려하고, 불가피한 경우를 제외하고 최대한 예산을 집행할 수 있도록 했다.

울산시교육청은 이용균 부교육감을 단장으로 하는 ‘울산교육재정 집행관리 점검단’을 운영하고 있다.

매주 각 기관·부서별 재정집행 상황을 점검하면서 집행에 어려움이 있는 사업에 컨설팅과 제도개선 과제 발굴 등을 도와 신속 집행토록 이끌고 있다.

산업연구원에 따르면 울산은 코로나19 장기화로 지난해 지역 총생산이 5.9% 하락해 전국에서 3번째로 경제적 타격을 많이 받은 것으로 나타났다.

올해 8월 말까지 접수된 개인파산 건수도 788건으로 지난해 같은 기간보다 6.5% 증가했다.

울산시교육청 관계자는 “코로나19 여파 등으로 침체한 지역 경제에 도움을 주기 위해 공공부문 예산을 적극적으로 조기 집행하고 있다”라며 “교육재정의 건전하고 신속한 집행을 위해 행정력을 집중해 나가겠다”라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr