손준성 측 "공수처 '대선 일정' 언급하며 출석 겁박"… 수사팀 문자 공개

[아시아경제 최석진 법조전문기자] 지난 주말 구속영장이 청구된 손준성 전 대검찰청 수사정보정책관 측이 고위공직자범죄수사처(공수처)가 소환 조사도 없이 구속영장을 청구한 것에 대해 25일 강한 유감을 드러냈다.

또 손 전 정책관 측은 공수처가 '대선 일정'을 운운하며 강제수사를 거론, 사실상 출석을 강요하는 내용의 '겁박 문자'를 보냈다고 주장하며 수사팀이 보낸 문자를 공개했다.

손 전 정책관의 변호를 맡고 있는 박사의 변호사는 이날 취재진에게 보낸 입장문을 통해 "금일 공수처는 손준성 검사에 대한 구속영장 청구사실을 공개하였는 바, 그 동안 언론 등을 통해 피의사실은 수차례 불법으로 공표하였던 공수처가, 피의자 소환통보 시에는 피의자나 변호인에게 피의사실의 요지도 제대로 통보하지 않는 등 명백히 위법하게 절차를 진행하였으면서도, 피의자 조사 등 최소한의 절차도 준수하지 않은 채 구속영장을 청구한 데 대하여 심각한 우려와 유감을 표명한다"고 밝혔다.

박 변호사는 "손준성 검사는 10월 초부터 공수처와 출석일정을 조율함에 있어 성실히 조사에 임하겠다는 사실과, 그를 위해 변호인 선임 중이라는 사실을 수차례에 걸쳐 명백히 설명하고 양해를 구했다"고 했다.

또 박 변호사는 손 전 정책관이 공수처의 소환에 응하지 못했던 것은 변호인 선임이 늦어졌기 때문에 불가피했다고 주장했다.

그는 "공수처의 시퍼런 칼날에 부담을 느낀 여러 변호인이 선임에 부담을 느껴 21일에야 본 변호인이 선임됐고, 선임 당일 변호인이 사건 파악이 이뤄지는 대로 다음달 2일 출석하겠다는 의사를 공수처에 명시했음에도 불구하고 22일 공수처 모 검사는 ‘대선경선 일정이라는 정치적 고려와 강제수사 운운하는 사실상의 겁박 문자’를 피의자와 변호인에게 보내왔다"며 "그리고는 바로 구속영장을 청구했다. 피의자와 변호인은 구속영장 청구 일자도 모른다"고 강한 불만을 표했다.

박 변호사는 "피의자와 변호인은 헌법상 권리인 변호인의 조력을 필요 최소한이라도 받기 위해 공수처와 소환 시점을 조율한 것인데, 헌법 및 형사소송법상 기본권을 무시하고 피의자나 변호인에게는 아무런 통보도 없이 갑자기 구속영장을 청구한 것"이라고 지적했다.

이어 "더군다나, 피의자가 출석불응 의사가 명확한 경우 일단 체포영장을 청구하는 통상의 경우와도 달리 아무런 조사도 진행되지 않은 상태에서 지난 주에 구속영장을 청구하면서도 며칠이 지나도록 변호인에게는 아무런 통보도 하지 않았고, 내일 오전이 심문기일임에도 갑자기 오늘 뒤늦게 구속영장 청구 사실을 변호인에게 통보했다"며 "이는 피의자의 방어권을 형해화시키고 헌법상 기본권 행사도 완전히 침탈하는 조치라고 밖에 할 수 없다"고 주장했다.

박 변호사는 "공수처는 ‘국민의 힘 대선경선 일정’을 고려하여 당장 출석해야 한다며 명시적으로 ‘대선경선 일정’을 언급하면서 출석을 종용했는데 피의자는 야당의 대선후보 경선후보 선출에는 아무 관심도 없고 상관도 없다"며 "공수처가 정치적 중립의무를 저버리고 명백히 야당 경선에 개입하는 수사를 하겠다는 정치적 의도 때문에 피의자의 헌법과 형사소송법상 방어권이 침해된다는 것은 있을 수 없는 일"이라고 강조했다.

그는 "이제껏 어느 수사기관의 어떤 수사에서도 정당의 대선경선 일정을 이유로 무리하게 출석을 종용하고 이미 출석의사를 명확히 한 피의자에 대해 아무런 조사 없이 구속영장을 청구한 사례는 없는 것으로 알고 있다"고 덧붙였다.

마지막으로 박 변호사는 "공수처에서 보낸 ‘대선경선 일정’을 고려해야 한다는 내용의 문자메세지를 공개한다"며 공수처가 손 전 정책관에게 보낸 문자메시지 캡처 사진을 첨부했다.

최석진 법조전문기자 csj0404@asiae.co.kr