유니드는 올해 3분기 영업이익을 잠정 집계한 결과 전년 대비 85.3% 증가한 437억원을 기록했다고 25일 공시했다.

같은 기간 매출액은 2715억원으로 26.6% 증가했다. 순이익은 365억원으로 58.9% 늘었다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr