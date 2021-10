[아시아경제 박지환 기자] LX세미콘 LX세미콘 108320 | 코스닥 증권정보 현재가 102,300 전일대비 4,600 등락률 -4.30% 거래량 233,969 전일가 106,900 2021.10.25 12:08 장중(20분지연) 관련기사 '피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 LX세미콘-마이크로소프트, 3D 센싱 솔루션 개발 협력키로 LX세미콘, 60여명 규모 하반기 신입·경력 수시 채용 close 은 LG화학이 보유한 FJ Composite Materials의 주식 7만주를 68억3600만원에 취득하기로 했다고 25일 공시했다.

주식 취득 후 LX세미콘의 지분율은 29.98%다. 취득방법은 장외취득이다.

회사 측은 "사업 경쟁력 강화를 위한 신규사업 추진"이라고 밝혔다.

