[포토]KT, AI 통화비서 출시

KT가 대기업뿐 아니라 소상공인도 사용할 수 있는 초소형 고객센터 서비스인 'AI 통화비서'를 25일 출시했다. KT는 사람처럼 대화하는 AI 능동복합대화 기술로 'AI 비즈니스'를 본격화하겠다고 밝혔다. 사진은 베이커리에서 고객의 요청사항을 받는 KT AI 통화비서. (사진제공=KT)

