[동정]대한국토·도시계획학회, 추계학술대회 가져

[아시아경제 윤슬기 기자] 대한국토·도시계획학회(회장 김현수·사진)는 지난 22일부터 23일까지 코엑스 컨벤션에서 추계학술대회를 개최했다.

45개의 세션에서 총 180편의 논문이 발표되고, 500여명이 참여했다. 행사는 새로운 비대면 소통기술로 각광받는 메타버스 기반으로 진행됐다.

학술대회 주제인 '포스트 코로나 국토정책, 도시정책'은 국토교통부가 추진 중인 도시정책(국토계획법 개정 연구)과 국토정책(도심융합특구연구)을 중심으로 진행됐다. 이외에도 '코로나 이후의 서울변화와 정책방향'(서울연구원), '미래형 신산업단지 공간구현 연구'(LH연구원), '메타버스를 통한 프롭테크의 진화'(한국프롭테크포럼), '디지털트윈에서 메타버스로 가는 길'(서울기술연구원) 등 다양한 현안 주제들이 다뤄졌다. 모든 발제와 토론은 유튜브 채널 '도시TV'로 송출됐으며 재생이 가능하다.

한편 행사에는 국토교통부, LH, LH연구원, 국토연구원, 서울연구원, 서울기술연구원, 한국프롭테크포럼, 고려자산개발 등 14개 기관이 후원기관으로 참여했다.

