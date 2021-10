[부고] 송영상(유진투자증권 감사총괄) 부친상

▶송대호 별세, 송영상(유진투자증권 감사총괄)·영희·영무(국민건강보험공단 부장)·영선씨 부친상, 이두식(제주대학교 수의과 학장)·김홍표(한국원자력연구원 부장) 씨 장인상, 정명희·박은규(율현초등학교 교사)씨 시부상 = 서울아산병원 장례식장 3호실, 발인 25일 오전 6시30분, 02)3010-2000.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr